網友分享中國看診經驗：真的要珍惜台灣專業醫療

2019-04-27 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆等27位立委，日前提出《自經區特別條例草案》，其中第50條規定，自經區外國醫師不用我國執照仍可執業，不少網友擔心未來要給無執照的中國醫生看診有風險。對此，一名網友今（27日）在PTT上分享在中國看診的經驗，結論表示：「真心希望台灣人可以珍惜我們這麼專業的醫療人員。」

原PO憶述，他曾在中國一線城市最好的醫院看診，當時燒到40多度，沒想到剛踏入醫院，就要先自己填病例簿，接著在排隊付掛號費時，中間不斷有人插隊，好不容易輪到他看醫生，豈料醫生沒聽診，只問他燒到幾度、有沒有咳嗽流鼻涕就放他走，連拿自備藥的藥單給醫生看，對方也看不懂，事後驗完血拿藥，卻獲得在當地藥局隨便都能買到的便宜成藥。這時，同行的中國友人竟說：「這裡的醫生真的很不錯，還會問你有沒有咳嗽之類的，你要是去其他的，醫生看你倆眼就叫你走了。」

原PO在2天後飛回台灣掛急診，卻被醫院驗出流感，須住院多天。當時，住院醫師甚至指出中國醫生開給他的藥很重，質疑為何這類藥物在中國沒受管制。後來回到中國，他因為發炎又跑去看診，這次醫生態度同樣不耐煩，草草敷衍他就結束了。他表示，許多中國人都曾和他分享看診時的可怕故事，如：藥被換成差的藥，還有亂開藥給你吃等等，都是親身經歷。

原PO感慨，經歷這些後，他才真的覺得「台灣的醫療人員真的很好很專業也很親切」。他說，他支持健保調漲，付現在2倍的錢也願意，希望國人能珍惜台灣專業的醫療人員。

實際上，依照《自經區特別條例草案》條文，內容只先開放歐美醫生免執照，但臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文表示擔心，指出將來若是國民黨上台，「未來他們一定會全面開放，到時候連中國醫生也會來台灣執業。」引發許多網友認同。

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