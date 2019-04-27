他帶小孩到高雄中央公園散步 驚見「池塘生態已經崩潰」

2019-04-27 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今（27日）在臉書附圖發文，提到他帶小孩去高雄市中央公園散步時，卻發現當地的池塘生態已經崩潰，「原本豐富的魚蝦與鳥類大多不見，剩下滿滿的藻類和垃圾。」

原PO表示：「原本我還跟朋友說，官僚體系仍然會如常運轉下去，不會因換個首長就突然崩潰。我太天真了。原來只要擺爛3個月，官僚體系就會整組失靈。」

此文一出，引起網友熱烈討論，感慨「太誇張了！韓市府的螺絲徹底鬆了」、「跟愛河一樣，悲」、「才幾個月就變這樣？這也太神了，公部門的態度真的取決於領導者」、「高雄就好像是小學到高中都被破迫一直唸書逼的很緊的學生，一到大學就沒人管突然爛掉不讀書的那種」；另外，也有人在底下留言，指出「台中的柳川之前也髒掉了」。

對此，臉書粉專「只是堵藍」也發文表示：「一場充滿抹黑與詐騙的選戰，讓韓國瑜贏了，卻讓高雄人輸了...激情過後，高雄人.........你懷念花媽陳菊了嗎？」

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