中市生態觀光之旅 賞螢觀星飽覽大雪山美景

2019-04-27 19:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中大雪山擁有特殊的林相景觀、宜人氣候與多元生態環境，素有「水果之鄉」美譽，也是螢火蟲重要的棲地之一。目前正是螢火蟲活躍季節，市府農業局舉辦「螢火蟲生態觀光之旅」，規劃1日遊及2日遊套裝行程，今（27）日活動開幕。

台中市螢火蟲生態觀光之旅即日起至5月15日辦理，分為1日遊及2日遊套裝行程，1日遊每日限額100名，含觀景（IG私密打卡景點-石頭山）、山屋大鍋菜、三星伴月（螢火蟲、星星、夜景）；2日遊每日限額30名，含觀景（IG私密打卡景點-石頭山）、山屋大鍋菜、三星伴月（螢火蟲、星星、夜景）、來去山上住一晚。

農業局指出，和平大雪山海拔變化大，造就特殊的山川地景，豐富的自然生態和亮麗的風景，更讓大雪山成為著名景點，每年均吸引許多遊客到此登山健行、賞鳥、賞楓、賞螢火蟲。

今年台中市推出大雪山休閒農業區螢火蟲生態觀光之旅，邀請民眾到山上觀景、賞螢、觀星，擁抱白天綠意盎然，以及夜晚螢光閃閃的自然雙景。

農意局提醒，來到大雪山體驗遊程的朋友們，山區早晚偏涼，建議帶件薄外套；為響應環保，請自備杯、碗、筷、住宿盥洗用品，呼籲民眾愛護螢火蟲，遵守不捕抓、不使用強光燈、不踩越棲地、不帶來垃圾等原則，共同守護這片美麗的瑰寶淨地。

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