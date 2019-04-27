湖畔享美饌！台南鳳梨好筍季「星空籮筐宴」熱鬧開動

2019-04-27 20:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕廣受各界歡迎的2019台南鳳梨好筍季，由關廟區的「旺萊飄香」產業文化活動打頭陣，今天在大潭埤公園開幕，結合「竹編王國」的美譽，首度於晚間推出星空籮筐宴，遊客們在布置著璀璨燈飾的湖畔，賞美景、吃美食，深度體驗地方特色。

今年的活動從以往的山西宮，改在大潭埤公園舉行，除了才藝表演，還有30攤的農特產品展售，加上500份鳳梨苦瓜雞免費品嚐，湧入大批人潮。

開幕典禮下午登場，台南市長黃偉哲說，關廟鳳梨是台南知名的地方特色，栽種面積逐年增加，產銷問題的解決相當重要，會全力以赴，打開新通路、拓展出口市場，讓農民種得好、賣得好，消費者也能吃到最優質的水果。

立委王定宇也提到，活動帶來了遊客，品嚐鳳梨、竹筍與關廟麵等知名三寶，這是很好的行銷機會，希望鄉親們善盡地主之誼，熱情接待，協助推廣特色產業。

今年台南鳳梨好筍季的關廟場活動，由公所與農會聯合主辦，因當地60年代有「竹編王國」的美譽，結合特色工藝，首度推出古早味的籮筐宴，體驗傳統的田庄生活，邀請總舖師陳振旺辦桌，透過美饌，創意行銷產業特色。

籮筐宴在晚間上菜，連同拼盤、湯品與飲料等共10樣料理，包含鳳梨苦瓜雞、鳳梨紅燒魚、鳳梨肉捲、鳳梨蝦球、鳳梨茶，以及筍沙拉、筍米糕，還有八寶丸、小封肉與海參等，頗為豐富，每桌3000元，還送伴手禮，CP值很高，因場地有限，僅能規劃68席，各界搶購，供不應求。

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