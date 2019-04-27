明年春假最少放7天？ 網質疑剝奪「自行放假」權益

2019-04-27 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌昨表示，明年農曆年起春節連假最少7天，小年夜將採取「挪假」的方式，需要補班，並非訂為國定假日，政策目前仍在議論中。然而，網友卻質疑這樣的做法恐剝奪「自行放假」的權益。

明年農曆年假最少放7天的新聞一出，立刻引起大批「批踢踢實業坊」鄉民的關注。有網友發文表示，這種要補班的7天以上春節連假，真的大可不要，強迫所有人一起補班、放假，反而是剝奪了大家的自由。連假的時候到處人擠人，對交通疏運麻煩，也幫不了觀光業。況且，本來就安排好的學校周末進修，並不會因為補班而停課，結果就是還得請假，非常不便。

鄉民們紛紛回應「乾坤大挪移騙票啊，鬼島的智商這樣就夠騙了」、「補假一點都沒爽到，要連續假的人本來就可以用自己的假」、「剝奪勞工自行放假的權利，統一集中一起放」、「一堆公司不同調，補班日整個亂七八糟」、「如果覺得除夕前一天一定要放，就改為國定假日啊！」、「這種調整放假不是行之有年了嗎？當然好不好可以討論，為什麼一堆人怪罪到政府身上」。

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