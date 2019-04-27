剪裁攏是假？英國時裝品牌模特兒實拍照 出現2支「夾子」

2019-04-27 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕網路購物漸漸成為民眾習慣的消費方式，但最大的詬病就是可能遇到「實體與照片不符」的情況。日前英國時裝電商ASOS在銷售網站上展示了一款連身裙，卻被眼尖網友發現，展示照片中模特兒身上的裙子竟然掛著兩個夾子，讓人懷疑試圖捏造裙子的修身剪裁效果，誤導消費者。

國外一名網友日前上傳了一張ASOS的模特兒實穿照片，照片中的模特兒穿著一襲海軍藍色的連身裙，擺出了側身回眸的POSE，凸顯了腰腹曲線。不料眼尖網友卻抓包了模特兒的肚子上竟然還夾著兩個長尾夾，讓網友尷尬表示，「欸..ASOS你是不是忘記修照片了」。

事發以後，ASOS官方隨即上傳了修掉夾子的版本，並且為此道歉，但並沒有提及為什麼在拍攝時加上了夾子。有網友則回應，「或者ASOS也可以不用再修照片了，因為這根本讓民眾收到貨時才發現，完全和現實看到的狀況不一樣啊」。

另外，ASOS在本月初也修改了它的退貨規則，原來能夠在交易完成後28天全額退款，但也許是太多人變相「免費租用」衣服，令ASOS聲明，如果發現「不尋常」的退貨，就會採取行動。政策上路後引發許多網友不滿，認為就是因為被照片誤導才要求退貨。

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