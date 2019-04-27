娃娃機洞口藏釣魚線 高手神解「懂玩得靠技術」

2019-04-27 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕夾娃娃機一直是台灣盛行的活動，也是許多人的樂趣。然而，1名網友今日在「爆料公社」發文，台中逢甲商區竟有台主在娃娃機洞口設置兩條釣魚線，以此擋住物品掉落，讓原po怒轟「專騙『呆丸郎』的錢」。文章也引來娃娃機高手的回應。

娃娃機的玩法推陳出新，逢甲1名台主在娃娃機內放置一個木框，只要機台內的盒子能越過木框，就能得到精美禮品。但眼尖的網友卻發現木框的圓形孔門竟設置了兩條釣魚線，擋住盒子的通行。網友因而氣憤發文至「爆料公社」。

文章也引出夾娃娃高手的回覆「用透明線是要釣那些想過山洞的人，這叫做學費啊！這台懂玩的會去破壞木框或是用抓打開旋轉門，甩螺出貨。外行玩運氣、內行玩技術」。

其他網友的回覆則是「生活在台灣就是困難模式不管是線上遊戲還是人生」、「台主表示：哪隻不長眼的蜘蛛在『林祖母』的機台內結網，害『林祖母』要被2千多人公幹」、「台灣的夾娃娃機就是被一堆老鼠屎搞臭掉的，怕出貨就別放台」。

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