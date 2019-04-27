陳建仁出席生命線總會長交接 期許全民當心理建設生力軍

2019-04-27 21:46

〔記者張軒哲／台中報導〕副總統陳建仁今日出席「國際生命線台灣總會第21、22屆總會長交接典禮」，頒發證書跟印信，與會員大合照，他肯定生命線協談服務對降低國人自殺率的貢獻，也期許更多人願意敞開心胸，提供溫暖、希望與光明，全民能作為推動心理建設的生力軍。

國際生命線台灣總會今天在台中市豐原區舉辦總會長交接典禮，陳建仁擔任監交人，由第21屆總會長黃敏偉將印信交接給第22屆總會長張秀輝。陳建仁致詞表示，生命線從西元1969年開線以來，至今已有近半個世紀，全國各縣市設有24個生命線協談服務據點，召募在地志工的方式深耕地方，讓自殺防治工作能夠落地生根。

陳建仁說，隨著科技進步，台灣的通訊方式不斷改變，還有很多新形態的通訊軟體，但生命線的服務通話量不減反增，由此可見民眾對生命線的協談需求，是不受通訊習慣改變而降低。

陳建仁指出，生命線核心的精神就是「千里一線牽，幫助在耳邊」，自殺是全球公共衛生的議題，全國生命線電話輔導服務，對於降低國人自殺率功不可沒。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/