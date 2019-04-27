俯瞰台中新秘境 大坑10號步道相思樹觀景平台啟用

2019-04-27 18:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大坑10號步道沿線景色優美，為了讓遊客盡覽山林景觀，台中市風景區管理所近期在10號步道興建了一座相思樹雙層觀景平台，視野遼闊，台中市區美景盡收眼底，今天正式開放啟用，成為大坑步道新亮點。

觀光旅遊局長林筱淇說，大坑各登山步道為本市熱門登山景點之一，最近於10號登山步道里程1K+000旁沿既有相思樹周邊擴增完成複層式觀景暨休憩平台，一、二樓均可觀景，視野廣達360度。

其中，為兼顧生態及減量設計原則，除了保留既有相思樹生長空間，茂密樹木枝葉提供遮陽效果，減少設施材料使用；二樓也設置有懸索護欄小吊橋，是內、外平台唯一通道，可於外平台賞美景，內平台賞相思，提供民眾飽覽台中市區及大自然美景，並可近距離觀察相思樹生長狀況。

風管所說，今年度持續編列經費整修大坑登山步道，除了汰換及更新各步道（2、4、5、6、9、10號等）其餘未修繕完成路段，並將新增9-1號步道公共廁所、優化各步道指標系統及導覽設施等工程。另外，為延長步道使用年限及提升步道安全性，9-1號步道預計自5月6至5月17日止，於平日週一至週五封閉里程0K+250至0K+600路段施工，至10號步道部分預計自5月13至5月26日止，封閉里程0K+000至0K+250（涼亭前）路段施工，提醒遊客施工封閉期間請勿前往，以免發生危險。

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