費率談不攏 淡水E-YouBike喊卡

2019-04-27 16:34

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市長朱立倫卸任前夕，與微笑單車董事長劉金標共同宣布，將於今年4月在淡水試辦電動輔助YouBike（E-YouBike），因雙方對費率出現歧異，試辦計畫喊卡，市府改弦易轍納入「青春山海線」計畫，另覓替代綠能運具；市議員陳偉杰說，淡水陡坡多，民眾需要電動自行車，希望市府一定要盡快設置。

交通局長鍾鳴時指出，微笑單車依據原來合約的回饋條件，在去年12月提出增設E-YouBike計畫，但今年提出的詳細計畫中，以研發跟設置成本增加2000多萬元為由，希望調高費率；另外，業者是晚上才會抽換電池，無法確保民眾租借到的車輛電力百分百，雙方磋談多次無共識，計畫才喊卡。

交通局綜合規劃科科長陳建成補充，微笑單車採累進費率，前4小時，每半小時收費10元，加上前30分鐘免費，等於前4個小時總共收費70元；但業者提出E-YouBike每半小時收費30元，前30分鐘優惠10元，前4個小時總收費將高達220元，收費差距過大。

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