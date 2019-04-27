代表小英參加高雄廢核遊行 陳其邁：信守2025非核家園承諾

2019-04-27 16:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副院長「邁邁」陳其邁下午現身高雄廢核大遊行現場，除為遊行打氣，也再三保證，民進黨政府一定信守2025非核家園承諾，現場瞬間響起掌聲。

陳其邁指出，核事故與核廢料處置，目前都是對各國來講非常嚴峻的挑戰，核電廠後端營運成本過去也長期被低估，而包括太陽能光電風力發電等，都是政府在推動的再生能源政策。

他說，行政院蘇院長與他在行政院服務方向，未來10年長期供電計畫裡的目標非常清楚，就是我們能源試算，是以核一、核二、核三不延役，及核四電廠不重新啟動為基準做一個規劃，所以要跟大家再三保證，非核家園2025的目標，是民進黨政府的政治承諾，一定會信守承諾，而且會實現我們的承諾。

陳其邁進一步表示，其實不管是反核或是說再生能源，都是一個社會對話的一個過程，不管未來用公投方式來表達民，或者是說在整個社會對話、社會溝通的過程，政府一定會跟民間團體大家共同來努力。

他強調今天參加遊行，主要是跟大家加油打氣，他今天在高雄，蔡英文總統則在台北，就是代表我們（民進黨）對2025邁向非核家園，對人民堅定的承諾。

陳其邁隨後與立委邱議瑩、管碧玲跟著遊行隊伍上街頭，台鹽董事長陳啟昱與前高市觀光局長曾姿雯，也帶領台鹽團隊參與遊行。

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