東京烏鴉成靈感創作《小黑和櫻花》 奪信誼幼兒文學獎首獎

2019-04-27 17:12

〔記者林曉雲／台北報導〕信誼幼兒文學獎今年邁入31年，《小黑和櫻花》奪得圖畫書首獎，27歲倪韶把2年前去東京賞櫻之旅，與烏鴉邂逅的心情，以鉛筆為主要畫材創作成繪本，敘寫烏鴉和櫻花之間的愛情和生命，首件作品即脫穎而出，獲得20萬元獎金。

評審團表示，今年圖畫書創作首獎手法純熟、設計感十足，畫面意境更優美，大有替圖畫書開出新疆界之勢，雖一開始評審團為適齡性有所爭執，最終在「不能低估兒童的能力與對美的感受力」前題下達成共識，作品以創意和表現手法特殊而獲首獎，如實如虛的粉紅細線條，像弦樂一樣在畫面裡流竄，一黑一白，一動一靜的烏鴉與櫻花角色反差，形成剛強與柔美的對比，無須過多的詮釋，即使是幼兒讀者也可能會深植心中對未來造成影響。

倪韶第一個作品奪得首獎，她直言：「很不可思議！」沒有正式學過繪畫，但從小很愛畫畫，20多年前她媽媽買了信誼出版的《媽媽買綠豆》繪本，她就過了一個每天吃綠豆的夏天，沒有想到今天自己的創作能得到信誼幼兒文學獎肯定，她想要創作大人和小孩都有興趣的繪本，也是過去的她和現在的她的一種對話。

倪韶說明故事起源於，2016年和朋友去東京賞櫻，清晨在陽台飛進一隻烏鴉，她和這隻烏鴉一起看著日出，從此之後烏鴉就深深印在她的心上，烏鴉是日本的神鳥，日本人賞櫻背後是一種「物哀」生命態度，烏鴉和櫻花就成為她創作《小黑和櫻花》的主角；而20萬元獎金將可作為明年她去英國攻讀藝術設計的學費。

第31屆收到506件作品，也是歷來收件第二多、30屆有537件，包括圖畫書創作204件、圖畫書文字創作302件，初選共選出圖畫書創作23件、文字創作15件進入決選。決選委員審慎討論後，選出圖畫書創作獎首獎1名倪韶的《小黑和櫻花》、佳作1名葉曼玲的《小棉花》；圖畫書文字創作獎選出佳作1名辛月的《找帽子》，首獎依舊從缺。

信誼基金會董事長張杏如表示，31年前創立信誼幼兒文學獎，是為了提升原創圖畫書品質，把本土創作送到小朋友手上，迄今已成為出版界的一畝良田，她要感謝持續努力不懈創作幼兒文學的作家，也要感謝永遠的「小太陽」林良作家今天的出席。

教育部長潘文忠、主秘朱楠賢、終身教育司長黃月麗、國家圖書館館長曾淑賢等人均出席頒獎典禮。潘文忠表示，信誼基金會是培育兒童文學的重要基地，努力31年非常不容易，為台灣兒童文學界開彊闢土，製作原創性很好的圖書，例如《紅龜粿》等知名兒童繪本，不會因為國際化而忘了台灣是誰的創作，相信這樣的推動會讓更多兒童文學作家看到未來，有更多著作陪伴孩子，也與教育部推動閱讀教育和12年國教閱讀素養相符。

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