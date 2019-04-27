快來看全大運開幕！晚上有煙火還有演唱會

2019-04-27 15:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕108年全國大專校院運動會今天下午將在位於嘉義縣民雄鄉的中正大學田徑場舉辦開幕典禮，晚間則有煙火表演及選手之夜，邀請到金曲獎入圍最佳男歌手許書豪登台獻唱，以及李千娜、梁文音、吳汶芳、張若凡、Gail等歌手輪番上陣。

全國大專校院運動會共有全國157所大專校院、9928位選手來到中正大學參與體育盛會，今天下午4點45分進行序幕表演，5點20分為開幕典禮，晚上6點50分點燃聖火， 重頭戲為7點28分登場，長達12分鐘的大型煙火秀，7點41分開始「選手之夜」校園演唱會。

金曲獎入圍最佳男歌手許書豪是中正大學機械系校友，因支持母校舉辦全大運，免費授權歌曲「不畏誰」為全大運主題曲。

全大運今天起一連5天在中正大學及嘉義縣市各場地舉辦18種類運動競賽，部分賽事已先登場，5天賽事還有田徑、游泳、羽球、網球、跆拳道、空手道、射箭、拳擊、角力等14種運動。

由於賽會期間實施交通管制，民眾開車前來中正大學，可將車輛停放在鄰近校園的「澤人路」棒球場旁，再從學校側門鳳凰大道進入校園，步行時間約5分鐘即可抵達園遊會及各賽事場地。

4月27日及5月1日開閉幕典禮，民眾可將車輛停放中正校園週邊，搭乘免費巡迴接駁車進入校園，接駁時間為下午2點至晚上9點每20分鐘一班，接駁點為：中正駕訓場後方、文學裕農路口、校門口、積極健康路口、體育館、西北側門南華路旁、景觀花園。

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