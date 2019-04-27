南投梅子節最終場 手作脆梅凸顯親子情

2019-04-27 15:15

〔記者謝介裕／南投報導〕2019南投縣梅子節之「來趣水里饗梅餐」活動，今日在水里鄉水里溪旁熱鬧登場，從梅醋、梅醬、梅餐等品嚐迄手作脆梅DIY活動，民眾參與踴躍，副縣長陳正昇、立委許淑華等人，也與民一起同樂，度過1場難忘的梅子饗宴，也為今年度梅子節系列活動畫下完美的句點。

該活動原先規劃人數以500人為限，惟因民眾反映太過熱烈，網路開放預定後即爆滿，後續追加的100多位名額也被秒殺，600多位民眾在炎熱的天氣中，人手一盤梅子，一邊體驗醃梅DIY，一邊感受水里溪的涼爽，還有帶著孩童的媽媽拿出為母則強的氣勢，雙手各拿一盤梅子教導自己孩子醃梅，逗趣的畫面，也使得親子間情感顯得更加緊密。

除此，以「梅」為主要食材，推出的梅玩梅聊鮮蔬沙拉、鄉土梅爌肉、彩椒時蔬拌梅汁、鮮魚酥佐梅醬、鳳梨苦瓜梅子雞、脆梅米苔目、麻吉梅粉搭水果等各式梅製料理，也大大滿足喜愛梅子的饕客。

副縣長陳正昇說，梅子富胺基酸，能綜合體內酸鹼值，可說是非常養生的食品，今年梅子節系列活動最後一站來到水里鄉，水里鄉農會規劃梅子餐及手作脆梅活動，民眾的踴躍參與證明梅子深受大家的喜愛，加上今年梅子產量減少，民眾可說是吃到就是賺到，進而達到行銷青梅產業的目的。

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