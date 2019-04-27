民進黨主席卓榮泰與賴清德多次耳語 肩並肩參與廢核遊行

2019-04-27 15:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全國廢核行動平台今日舉辦廢核遊行，民進黨主席卓榮泰率所有黨公職同仁組成民進黨大隊，手拿黃色風車參與遊行，前行政院長賴清德也在下午2點28分左右抵達民進黨大隊中，現場有許多支持者都在場邊高喊「賴清德加油！」更有阿姨對賴大喊選總統救台灣；不過也有反對者抗議指賴一手血腥遭請離現場；隨後賴清德就跟著民進黨大隊一同開始遊行。

民進黨大隊開走之前，卓榮泰與身旁的賴清德曾有多次低頭耳語，卓榮泰表示，過幾天就是世界地球日，這場活動就代表台灣人民跟世界站在一起、走在一塊，今天沒有其他訴求，就是為了廢核走在這裡，大家用這樣熱情、理念、信心完成今天這場大遊行；並與現場民進黨人員高喊綠能大國、風光啟動。

卓榮泰說，去年公投結果社會對於廢核有些負面焦慮，期望今天這場遊行能喚起社會對台灣非核家園的信心與熱情，執政黨也會負起責任，不會讓台灣有缺電疑慮，會極力發展新綠能，像是太陽光電、離岸風電、水力、地熱等，讓台灣告別核電、加入綠能大國；並向台灣人民與在台灣投資的國內外產業，說明台灣沒有缺電疑慮。

賴清德約在下午3點50分離開遊行隊伍，對於媒體詢問今天差點就跟蔡英文見到面，有沒有想過要講什麼，賴清德僅表示，他今早在高雄參加台灣關係法40週年紀念座談會，所以趕上來台北就已經比較晚一點；然後他接下來要趕到台中大里參加扶輪社聯合會報，所以4點前要離開，這點已經有跟卓榮泰主席及秘書長說明。遊行過程中有碰到許多抗議、支持的聲音，賴清德表示，台灣是多元民主的聲音，不同的聲音都要尊重。

至於在遊行前與卓榮泰交頭接耳時談了些什麼，賴清德表示，主要是談台灣綠能發展，因為他們兩個在行政院有共事過，也認為台灣要往綠能大國風光站起方向推動，檢討過去在行政院內推動各種政策進度，未來要再持續加強推動。（16:18更新）

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/