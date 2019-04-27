廢核、挺核台南火車站拚場

2019-04-27 15:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019廢核遊行今（27）日在台北、高雄同步展開，台南火車站前也有環盟團體宣傳「廢核再生公投」連署，另一邊則有挺核團體宣傳「以核養綠」連署，雙方「保持距離」各自用大聲公放送，拚場卻也展現台灣民主面貌。

「廢核再生公投」是由台灣環境保護聯盟前會長高成炎教授所提出公投案，從現在至8月底，需要連署30萬份以通過門檻。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，由於明年總統大選，擁核派可能推出「核四商轉公投」、「以核減煤」等口號式公投，事實上，也可能包括「以煤增核」及危險的「核一、二廠延役」等公投，為了讓各界了解核四問題及核廢料無處可去，因此選在人潮多的台南火車站舉辦宣傳活動，請大家支持連署。

台南市環境保護聯盟前理事長李建畿表示，台灣沒有地方可以處理核廢料，目前連送蘭嶼的低階核廢料都處理不好，何況高階核廢料？我們沒有能力處理核廢料，所以要反核。核廢料是一級致癌物，高階核廢料數萬年後仍有高放射性，台灣應早日建立非核家園，才不會將致癌汙染留給下一代。

支持「以核養綠」的缺電公民自救會則表示，其實作好安全措施，核能並沒有想像中的可怕，核能便宜高效率沒有碳排放的污染，在新能源供電方案尚未穩定之前，應先採取對環境汙染較少的發電方式，若未來增加燃煤發電比率，恐怕對環境空污更有影響，電價更高，希望大家理性看待，支持「以核養綠」。

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