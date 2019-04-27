追分國小舉行百年校慶 安排三代以上校友出席

2019-04-27 14:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚的追分國小已有百年歷史，今日舉行百年校慶，並安排３代以上都念追分國小的校友一起參加校慶，其中陳姓一家，五代都念追分國小，第二代阿嬤帶著兒孫參加活動，她非常驕傲表示以追分人為榮。

追分國小今天舉行「追分跨世代．卓越現風采」的百年校慶活動，市長盧秀燕、教育局長楊振昇及歷屆校友皆一同出席，祝賀學校百年誕辰。

學校安排幼兒園及國小學生進行各式各樣的打扮進場，非常可愛，還安排三代校友共切蛋糕。

為好好慶祝百年校史，學校除了出版介紹追分四週環境的書，還改善學校的硬體設施，更設計聖火傳遞活動，聖火隊由六年級的田徑好手領軍，從磺溪書院引聖火，從第一站大肚國小起跑再回到追分國小，象徵薪火相傳。

由於追分的百年歷史，出了很了三代同堂、四代同堂家族校友，學校今天就安排88歲陳李秀娥五代都念追分國小子孫一同出席。

陳李秀娥是第二代，阿嬤帶著兒子孫子曾孫四代一同出席，若加上也已過世的阿祖就是五代都念追分，阿嬤驕傲的說，她的兒子念追分是台大，媳婦也是台大，孫子也是台大，旁邊就有人高喊「追分成功啦」，眾人忍不住莞爾。

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