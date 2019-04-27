八仙十馬迓媽祖 斗六長和宮遶境有新亮點

2019-04-27 14:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕今天是媽祖誕辰，全台各媽祖廟都舉行遶境活動為媽祖慶生，也一併為在地鄉親祈福，斗六市長和宮別出心裁，除傳統千里眼、順風耳及舞龍等陣頭外，還安排「八仙十馬」迓媽祖，熱鬧風光來為媽祖婆慶生。

斗六市長林聖爵表示，斗六媽祖文化節不忘文化傳承除了傳統的遶境活動，也不斷推陳出新，希望創造新的亮點，給信眾不一樣的感覺，此次長和宮推出「八仙十馬」迓媽祖，將馬隊與傳統八仙祝壽陣結合，創造新的視覺焦點，相信這份心意一定能傳達給媽祖婆，也希望媽祖婆能保佑斗六風調雨順，市民朋友都能身體健康。

長和宮主委張港清說，長和宮媽祖又稱班鳩媽，來源有諸多說法，最廣為流傳的當屬明末清初期間，石榴班庄民曾因旱災歉收，連稻種都沒有留下，祈求長和宮媽祖幫忙，竟有班鳩啣著一串稻穗飛來，並留下稻穗，消息傳開後大家相信這是媽祖顯靈賜種，往後班鳩媽之名才逐漸流傳開來。

張港清表示，長和宮歷史悠久，最早可以追溯到西元1666年，與石榴班聚落的形成密不可分，每年遶境也都受到鄉親熱烈相迎，這份在地的虔誠信仰，廟方會努力地延續下去。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/