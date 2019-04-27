歡慶媽祖聖誕千秋 桃園八德三元宮頒30萬獎學金助清寒學生

2019-04-27 14:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德區三元宮頒發近30萬元獎學金給周邊7所中小學的144位清寒學生，希望在媽祖聖誕千秋的日子，彰顯媽祖庇佑鄉里的聖恩，同時鼓勵清寒學生們能努力向學。

建於1773年的三元宮是八德區最重要的信仰中心之一，也是信眾熟知的「八德大廟」，除三官大帝外，也供奉媽祖，今天是農曆3月23日媽祖聖誕，三元宮就以頒發獎學金的方式來歡慶媽祖聖誕千秋。

三元宮管理委員會主任委員呂林小鳳一一頒發2000元獎學金給144位清寒學生，她說，三元宮長期鼓勵清寒學生努力向學，幫助他們達到德、智、體、群、美五育並重的目標，期盼他們未來學業、事業有成後，也能幫助他人、回饋鄉里。

獲獎的學生們都非常開心，等不及要將紅包帶回家，與家人分享喜悅，大成國中葉姓學生說，他的父親意外身亡，家中經濟重擔全落在母親肩上，雖然經濟拮据、生活困頓，但母親照顧他與姐姐非常用心，3人感情也很好，每天聚在一起邊吃晚餐、邊說說笑笑的時間，就是最幸福的時刻。

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