興達發電廠週邊污染嚴重 台電編千萬預算替居民評估健康風險

2019-04-27 14:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕興達發電廠位於高雄市永安區與茄萣區交界處，廠區以燃煤發電為主，發電廠總裝置容量為4325.95MW，次於台中及大潭發電廠，居台灣第三位，二氧化碳排放量則位居第二，立委邱志偉替週邊居民向台電爭取到1千萬元經費，將協助居民進行健康風險評估。

邱志偉指出，近年來空氣汙染多受社會大眾關心，據統計，慢性下呼吸道疾病一直是全台10大死因的第7名；由於過去興達電廠並月替廠區週邊居民進行健檢規劃，不利居民追縱健康情形。

邱志偉要求，台電針對興達電廠進行健康風險評估研究，應盡速與當地醫院及區里長溝通合作，研擬健檢服務計畫，並針對未來興達電廠燃氣機組興建案提出健康風險評估研究報告規劃，為週邊永安、茄萣兩區居民健康把關。

經過爭取，台電允諾明年編列1000萬以上預算，執行興達電廠燃氣機組興建健康風險評估，評估報告前置期約需1年半，計畫執行期約1年半，總計3年，預計112年燃氣機組運轉前產出報告，希望藉此能讓居民儘早掌握身體健康狀況，儘早治療以減少憾事發生，同時也可以將醫療資源移至更需要的地方。

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