0418花蓮地震另類傷者 百年千里眼神像才修復又摔壞

2019-04-27 14:32

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮220多年歷史的北投朝陽宮，廟內保存的千里眼、順風耳神像，月初才修復，為媽祖左右護法找回武器和重披彩帶，惟18日花蓮規模6.1地震，千里眼從神案上被震落，彩帶和武器都斷了，必須再送到鹿港修復，成了花蓮地震另類受災者。

今日動工進行修復工程的草屯鎮朝陽宮，是縣內歷史建築，主祀媽祖，該宮的老中青神像不少，而其中一對媽祖的左右護法千里眼和順風耳神像，金身連底座高度僅23公分，迷你的神像推估有1、200年歷史，去年被文史工作者梁志忠在做廟普查時發現損壞，武器不見，彩帶也斷了，因此出錢出力送兩尊神像到鹿港，請木雕藝師施金福進行修復。

兩尊神像本月初才修好送回草屯，千里眼手上重執方天畫戟，順風耳也拿回斧槍，而仙氣飄逸的彩帶也重披身上，千里眼和順風耳重回朝陽宮，供奉在媽祖神像兩側。

18日中午發生規模6.1的地震，南投縣都感受到強烈晃動，縣內並無災情傳出，想不到才修好的千里眼被強烈晃動給震落到地上，才修好的彩帶再次斷掉，武器也毀壞，廟方人員將斷掉的彩帶和武器撿起來，將再委託梁志忠送到鹿港進行第二次的修復。

該宮主委周宥騰表示，朝陽宮今日動工進行建築修復工程，想不到千里眼神像也必須再修復，而在修復期間，只能請順風耳形隻影單守護媽祖娘娘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/