台中旌旗教會「就博會」 上千人擠爆現場

2019-04-27 14:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中旌旗教會27日舉辦「職場博覽會」，有近40家廠商受邀參與、釋出約500個職缺，現場有上千人前來求職與跨產業取經。此外，還有跨國企業開出百萬年薪職缺，並同步舉行產業說明會，吸引許多求職民眾擠爆會場。

旌旗教會主任牧師蕭祥修表示，今年的活動有別於一般「就博會」，不只幫助需要找工作的人謀職，更為有意轉職、甚至仍在職的人，開拓更寬廣的職涯眼界。活動3大主軸包括「徵才博覽會」、「產業說明會」和「企業名人講座與工作坊」。

活動發起人的外商公司資深副總經理莊懷德表示，今年的徵才廠商較去年增加近2成，產業別也較往年多元且廣泛，主要是過去2屆活動所媒合的企業主與就職者，彼此回應都非常正面，才能一年比一年豐富盛大，人潮一年比一年多。

參與活動的張先生表示，目前雖有穩定工作，但自己還年輕，覺得有需要儘早關注未來的職場產業變動，知道教會有活動，特地來聽不同行業、產業的說明會，希望能更了解大環境的脈動。

今年即將畢業的林姓大學生說，很擔心畢業就失業，參加過其他就博會，對未來還是很茫然，但這裡有針對各別產業舉辦說明會，還有職場前輩不藏私分享職場秘訣的講座，對未來的求職路更有想法，覺得收穫非常豐富。

主任牧師蕭祥修說，首辦的產業說明會開設專屬的求職網站，除活動資訊、線上求職，還可線上測驗個人職場天賦，讓大家不只找工作，更能找方向，不只求職，更能掌握職涯每一階段的發展與熱情。

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