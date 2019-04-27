全國新住民嘉年華健走 千人同享美食配海景

2019-04-27 14:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕108年全國新住民健行暨嘉年華活動今天在潮境公園登場，來自各縣市超過1000名新住民齊聚一堂健走交流，增進情誼，雖然天候不佳飄著綿綿細雨，熱情未減，市長林右昌、立委蔡適應等也都到場共襄盛舉，輕鬆度過美好假日。

今天的健行活動從上午8點起在碧砂漁港海功號前廣場集合，8點30分出發朝終點站潮境公園前進，健走運動的同時還可飽覽壯麗的海景與漁村純樸的人文風情。10點開幕式及園遊會攤位，展現越南法國麵包、香港龜苓膏、韓國泡菜魚肝醬、泰國涼拌青木瓜、印尼芭蕉餅等各國美食小吃，現場氣氛熱絡。

主辦活動的台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，這次活動邀請來自越南、泰國、緬甸等各國的新住民朋友們一起來參加，希望促進新住民朋友們健康並彼此互相交流，同時預告全國健走活動即將在9月7日登場，活動將提供6輛機車、120輛變速腳踏車等多項好康大獎，歡迎大家一起來運動維持健康身心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/