霧峰區土石流潛勢溪流達8條 公所舉辦防災演練

2019-04-27 14:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市轄內土石流潛勢溪流共110條，其中霧峰區土石流潛勢溪流達8條，霧峰區公所26日在民生路八德巷清元橋舉辦土石流防災演練，加強民眾防汛觀念。

汛期即將來臨，霧峰區多里為土石流危險溪流潛在地區，為增強防災應變能力，霧峰區公所昨天舉行防汛演習，邀集水利局、警察局、消防局、環保局、衛生所、國軍、亞大醫院、中華搜救總隊霧峰分隊、維生管線單位及桐林里辦公處等單位約120人共同參演。

昨天演練主要為防範颱風豪雨可能帶來的土石流災害，藉由模擬颱風豪雨期間，土石流發生時，位於防救災第一線的公所如何成立災害應變中心、如何疏散危險區民眾、開設前進指揮所、開設避難處所收容災民。

此外，災害應變中心還整合災害搜救、醫療救護、國軍救助、維生系統搶修、治安維護、環境清潔防疫消毒及災情彙整等情境，模擬災區可能發生的各種狀況，實際執行救災工作中災情查報與疏散撤離到災後的復原作業。

擔任統裁官的水利局副局長馬名謙表示，台中市轄內土石流潛勢溪流共110條，其中霧峰區土石流潛勢溪流達8條，保全人數492人，為增強民眾防災應變能力，並建立正確防災觀念。

霧峰區長李銘海表示，各單位投入人力，規畫這場演習，藉由模擬多種突發狀況演練，如災民撤離勸導、收容安置救濟、受困人員搜救、道路搶通、維生管線搶修、醫療救護、災後環境復原及消毒等，讓所有單位藉由實作演練，強化訓練各責任單位的應變能力。

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