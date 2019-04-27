孤苦9旬母女2老無家可居 社會局助租屋脫困

2019-04-27 14:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市安南區一位高齡92歲的老婦人及其70歲的女兒因為積欠房東近1年的房租，遭強制搬離，母女倆帶著3隻狗及其所有家當露宿公園涼亭，社會局26日晚間獲報後，立即派員前往處理，透過社會局溝通及當地里長及里民熱心協助下，今（27）日順利為母女倆找到新租屋處。

社會局社會工作及家庭褔利科施清發科長指出，26日深夜前往關懷時，老婦人與女兒呆坐在公園涼庭內不知如何是好，女兒表示收到要被強制搬離的訊息後，也曾試著要另找租屋地點，但出租的房東都以母女倆年齡太高為由而拒絕出租。

母女倆婉拒社會局安排先入住旅館或安置到老人機構，因無法與其他親屬取得聯繫，只能積極協助尋找合適的租屋地點。所幸經過一番努力，今天上午在當地里長、鄰近熱心民眾及社會局社工多方努力下，終於順利找到新租屋地點，社會局協助完成簽約後，里民壯丁協助搬東西，讓母女倆順利入住新租屋處。

社會局表示，母女倆平日靠著70歲女兒打零工及老婦人的中低收入老人補助維生，後續社會局將再協助申請低收入戶褔利身份並媒合適當民間資源，確保老婦人母女倆生活無虞。

社會局呼籲民眾若發現社區中有生活陷困的居民需幫忙，可撥打市府1999專線或通報社會局，社會局會請轄內社福中心社工前往關懷並提供福相關利服務，以協助民眾度過困境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/