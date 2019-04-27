文大推寵物課程 邀貓界名模上「一日大學」

2019-04-27 13:48

〔記者林曉雲／台北報導〕很多人不養小孩成貓奴，文化大學推廣部今天邀請貓界名模「陳進財」來上「一日大學」，代言寵物課程，超級萌樣讓很多人「戀愛了！」

根據寵物食品及用品公會統計，寵物市場商機估計達新台幣500億元。寵物商機旺，寵物相關的課程也受到歡迎。終身學習指標機構文大推廣部統計，近年寵物課程開課經驗，開課內容含括寵物營養、寵物照護、寵物法規、寵物行為、寵物產業經營等，包含寵物的食衣住行育樂。寵物課程的詢問度高，北中南每年至少有20個班別開課，學員400人次，寵物主人上課意願高，除了照顧自己的寵物，不少人也進而從中轉業或兼職。

文大推廣部寵物攝影課程劉智豪老師長期指導寵物拍照、拍廣告、演戲，他指出，近年來，寵物與主人的關係在轉變。以前，寵物被當成觀賞性質，主人沒意識、也不了解寵物的健康狀況、行為和狀態，往往寵物已腎衰竭或重病，才發現牠狀況不對。現在，飼主把貓狗當成毛小孩、準家人，高度注意毛小孩的飲食、健康、心情、行為反應，想要學習相關的知識和技巧，這是許多寵物課程熱門的原因。

在文大推廣教育部教授寵物行為學的謝佳蕙老師則指出，她2007年在美國取得PetSmart A級訓練執照，發現在美國，當主人開始飼養寵物，全家人都會一起來上課，學習怎樣照顧寵物的知識與技巧。她剛回台灣推廣時，常碰到對此嗤之以鼻的人，「養貓養狗，哪需要花錢去上課。」近兩三年，飼主的觀念改變，從大學生到空巢期父母都願意來上課，學習怎樣照顧他們的毛小孩，如何照顧寵物身心的專業逐漸被重視。

教授寵物鮮食課程的林衍德（貓吉）有20年寵物經驗，本身是台大昆蟲所博士候選人。四年前帶狗狗去日本治療心臟疾病，同時也取得日本寵物榮養管理學會JSPAN認證管理士證照。他看到在日本寵物飲食的觀念是，主人為毛小孩準備鮮食，食物的內容是家人也可以一起吃的。他今天示範了豪華貓便當，內容包括魚肉丸子、南瓜干貝的天婦羅、手工的透抽一夜干，這些食物寵物可以吃，主人只需要額外加重調味，也是人可以吃的美食。

貓界名模陳進財和賈斯汀看到貓吉老師的豪華貓便當，馬上被吸引了，吃好吃足。文大推廣教育部終身學習課程總監李家儂主任在記者會上為貓界名模陳進財撥穗，歡迎牠來體驗一日大學，也希望台灣在寵物飼養的觀念與行動上可以多加利用終身學習的資源，讓台灣的毛小孩身心更全面被照顧。

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