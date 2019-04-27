國際兒童青少年最新動畫影片 不用出國也能看到

2019-04-27 13:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館跨界與台南市音像文化發展協會合辦「2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展」（以下簡稱ATIFF），今（27）日啟動系列活動，今年影展以「共童玩創」為主題，廣募世界各地青少兒短片影像創作，作品更能受邀至希臘雅典影展播映。

值得一提的是，本屆開幕片「花帔阿獺」預於7月19日在全台最夯熱門打卡景點的南美館2館聯映，該片作者就是曾為迪士尼完成「獅子王」、「小美人魚」、 「美女與野獸」等多部知名動畫影片國際大編導楊仁賢。

這部影片以金門特有的保育動物水獺為創作主角，搭配金門可愛有趣人物個性，賦予造型新創意，對於本土關懷與生態保育重視，完整呈現「玩創」影展主軸。

ATIFF更策劃國際動畫觀摩單元，7月影展期間也會舉辦德國文化體驗日，並有系列的創新思維教育活動、展演與播映會等，讓現代小孩活潑的「影像腦」潛能更加發揮，從小培養敏銳的觀察力。

包括南市文化局副局長周雅菁、南市美術館館長潘襎、南市音像文化發展協會理事長陳孟訓、影展顧問石昌杰導演、影展主席汪純煌，以及參加研習活動的學校代表及視覺創作界人士出席今天啟動儀式，共同攜手合作開啟台灣兒童和青少年的視覺藝術新視野，用藝術創作與國際接軌。

汪純煌表示，由教育部指導籌辦的全國動畫種子學校研習營，吸引全台6縣市19所國中小學簽約合作，也與高雄文藻外語大學合辦國際研討會、專題演講之外，今年更邀請到HBO電視影集Game of Thrones「冰與火之歌：權力遊戲」電影特效團隊首席動畫特效師來台授課交流。

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今年Anim EDU台灣青少兒國際影展熱鬧啓動。（記者洪瑞琴攝）

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