罕見！智慧回收機進駐校園 師生做環保賺好康

2019-04-27 13:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為打造綠能環保校園，崑山科大引進育成中心產學合作研發的智慧回收機，國內罕見，今天在54週年校慶時熱鬧啟用，教職員們專程蒐集保特瓶來響應，開心兌換特約廠商的現金折價券。

進駐崑山科大的智慧回收機有2部，分別設置空設廣場與南苑宿舍前，推動循環經濟的理念，也教育學子從日常生活中做起。

校長李天祥表示，綠能科技中心師生還自行設計、安裝，於機台頂端架設3000瓦的太陽光電系統，外觀部分則由創意媒體學院操刀；而在試運轉期間，每個月平均有5000支空瓶左右，大幅提昇資源回收成效。

智慧回收機是2018年中央循環經濟創新競賽金獎得主的作品，搭配專屬APP組成，被稱為現代化時尚環保設備。

該機台能自動辨識廢資源的材質種類，內置自動壓縮處理，可減少體積，方便儲存與運送，確保瓶罐不落地。

今天的系列活動中，也承辦了2019AU+亞洲大學聯盟會議，以及全球校長論壇暨國際研討會，推動深層交流。

會議後還進行亞洲大學聯盟簽約與交接儀式，來自於日、韓、中國、印尼、馬來西亞等大學的正副校長參與，開展學術研究交流，還有合作契機。

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