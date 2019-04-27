未婚公務員聯誼鼓勵結婚生子 林內鄉長「開支票」

2019-04-27 13:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣為增進政府機關公教員工良性交誼，協助擴大社交生活領域，今天在林內烏塗鄉舉辦未婚公務員聯誼活動，主辦的林內鄉長張維崢一上台就恐嚇與會人員，之後再「開支票」，「蘿蔔與棒子」齊下，就是要鼓勵與會男女結婚生子。

這場「林內芋見幸福」社造及環境教育營，共有未婚男女公務員各23人參加，林維崢一上台，就「威脅」與會人員，「老師不結婚，以後沒有學生教；公務員不結婚，以後沒有公辦。」呼籲未婚男女為了自己的未來，要勇於認識異性，成家立業。

張維崢為了鼓勵與會成員結婚生子，也大開支票，強調如果與會成員能因此次聯誼而結成良緣，記得寄喜帖給他，他會包個大紅包，並加碼「開支票」，如果生子，產婦的「月子雞」他負責，他會提供林內上好的放山雞給產婦補身子，表現十足誠意。

副縣長謝淑亞也表示，愛情是人生必修的學分，從戀愛中學習關愛與付出，讓生命更添色彩。而就公共議題來說，少子化是目前大眾關心的社會議題，更是國安危機，希望大家透過今天的互動擴大彼此社交生活領域，進而締結良緣，為雲林縣增加「生力軍」。

雲林縣府今年規劃辦理3場次的兩性溝通研習暨聯誼活動，剩餘兩場次活動仍有名額，有意願的同仁可以踴躍報名參加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/