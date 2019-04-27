花卉植栽「去台保中」？ 中市府：議員想太多了

2019-04-27 13:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市筏子溪迎賓水岸廊道去年3月啟用後，成為打卡熱點。但市議員張耀中今日踢爆，市府綠美化植栽「台中」2大字，「台」卻不翼而飛，只剩「中」字，不禁讓人聯想市府是否想在兩岸關係上，隱喻暗示「去台保中」。市府回應，議員把「愛在心中」圖騰誤解為「去台保中」。

筏子溪是高鐵進入台中的門戶之河，前市長林佳龍編列5500萬元，改善筏子溪永春東路至高鐵站左岸高灘地，打造兼具河岸景觀與親水空間的「筏子溪迎賓廊道」，並樹立英文字「TAICHUNG」，迎接到訪台中的賓客，有如台中新地標，以及打卡熱點。

張耀中說，筏子溪是市府和三河局用心整治的新亮點，但現況護岸植生連續性不佳，水利局近日在「TAICHUNG」地標兩側近300公尺辦理創意植栽綠美化，但花卉植栽台中的「台」不見了，只剩一個「中」字。惹上政治問題，顯示市府的漫不經心，又或者再挑動政治意識的對立神經？

張耀中強調，台中的「台」不見了，代表台中只剩一半？也意味市府做事也做一半，他建議市府，莫因民意代表披露此事，就將「中」字的植栽去除，要趕緊將「台」補回來，拼成完整的「台中」才是正確的做法。

市府水利局說，因「TAICHUNG」附近僅剩水泥圖案，為讓旅客感受河川迎賓之意，市徽旁種低矮灌木圖騰，留下「中」字，融入「台中」與「愛情」兩元素，除代表台中，也有「愛在心中」、「心中有愛」理念，希望吸引畢業生及結婚新人到場拍照留念。

水利局表示，現場植栽再次整理已接近完工，管線部分將再依現況調整。當地造景僅單純發揮美觀與創意，無任何政治考量，感謝議員關心市政，但期盼勿凡事都泛政治化，讓台中成為更美麗、友善的城市。

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