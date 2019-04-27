阿母的堅持！日奔700公里救兒 她無怨無悔

2019-04-27 12:57

［記者黃旭磊／高雄報導］台灣無障礙協會公布「全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」名單，獲獎媽媽為兒子換血日奔700公里，無怨無悔。

「第26屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」表揚活動，將於母親節前夕（5月11日）下午於國立科學工藝博物館南館舉行，主辦單位邀請3名得獎媽媽訴說經歷，其中，楊媜詒兒子睿睿罹患頑固型癲癇一度病危，日奔台北、高雄往返700公里全身換血，累積操勞住院開刀，而范秀菊顏面受損，為照顧4名智能障礙子女，鼓起勇氣外出工作。

陳金蓮談到首次看女兒曼軒行走，感動萬分，眼淚如潰堤落下，在場人士聽到媽媽們的故事，氣氛凝結，敬佩她們為子女拚搏的精神。

台灣無障礙協會理事長林俊福說，表揚音樂會將分享10名媽媽感動故事，並邀請身心障礙朋友表演，原住民魯旦自彈自唱，演出自創歌曲，愛心媽媽子女也表演動人樂曲，大崗山超峰寺住持天池法師也將到場為母親祈福，希望母愛讓家庭堅固、世界更和諧。

得獎名單包括楊媜詒（照顧頑固型癲癇子女）、范秀菊（照顧4名智能障礙子女）、陳金蓮（照護染色體異常子女）、侯沛瀠（照顧視障、自閉症女兒）、梁淑美（照顧2名身障子女）、蔡威君（照顧自閉症子女）、葉瑞玉（照顧身障子女）、施子惠（照顧自閉症子女）、林謝秀玉（照顧肌萎子女）、 陳淑眉（照護智能障礙弟弟）。

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