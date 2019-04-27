北門國小120歲生日 時光迴廊特展見證百年樹人風采

2019-04-27 12:44

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市北門國小今天辦理120周年校慶，今年活動以「藝啟120北門藝鹿風」為主題，結合「北門時光迴廊特展」，搭配學生藝術創作，除讓民眾穿梭時光迴廊見證教育百年樹人的足跡，也使藝術創作充滿校園每個角落。

「豐富的文物資產，見證北門國小百年樹人的教育足跡！」校長賴雲鵬說，北門國小120年來育才無數，去年更吸引日本電視台「解鎖任務」，節目安排頂級鎖匠打開塵封於校長室內的保險櫃，讓塵封許久的校園大事紀、學籍簿、畢業紀念冊等校史文物重現，昨校慶活動也一併展出，讓民眾更認識校園珍貴資產。

賴雲鵬說，今年校慶特別辦理時光迴廊特展，展出北門國小教育的珍貴資產，如沿革誌、教學日誌、歷屆學籍表、畢業紀念冊等原件展示、老照片回顧、百廿迴聲校歌及30年校慶祝歌、藝鹿風及開鑼活動影片放映等主題展覽，期望能提升學生對學校歷史文化核心內涵的認同，培養對珍貴歷史的探究與理解能力，也讓畢業的老校友們重溫學校的百年風采。

今天校慶，由副市長沈慧虹受邀致詞，她說，為提升孩子的教育環境，市府持續推動新校園運動，整建老舊校舍、翻新校園建築，其中，歷史悠久的北門國小校內多棟舊校舍別具文化意義，但結構已老舊，市長林智堅自上任後投入6187萬，進行和平樓等6棟舊校舍的結構補強，並完成操場跑道整修工程，所有工程都將於今年陸續完成，讓北門國校師生擁有優質的學習環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/