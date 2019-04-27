推廣「城市蜂情」 台南歸仁採蜜體驗趣

2019-04-27 12:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕城市養蜂逐漸流行，歸仁農會舊倉庫旁就有1處場域，嘉南藥理大學今天結合社區，舉辦「從產地到餐桌」的體驗趣活動，生態導覽後，民眾一起實作採蜜，且DIY健康膳食，建立新樂活的餐飲觀念。

歸仁農會旁的養蜂場域，由南關社大、新豐高中等協助推動，選定府城景觀園藝租用的12號倉庫，營造有成。

南關社大也延攬在地青農與專業教師，開辦罕見的休閒養蜂與產品應用課程，並透過「搖蜜」的體驗，認識生產流程，更貼近實務。

嘉藥今天與南關社大合作，舉辦在地蜂味的體驗活動，50位民眾參加，看到飛舞的蜂群，覺得很新奇，搖蜜時，花香撲鼻而來，每個人都雀躍不已，也認為頗有成就感。

餐旅管理系老師孫靖玲帶領學生團隊，利用現採的成果，以及在地青農的產品，指導民眾親手料理「健康樂活餐」，包含蜂蜜割包、蜂蜜優格、蜂蜜雪藏泡芙、蜂蜜蝶豆花檸檬調飲，還有鮮蔬全麥三明治等，一起大快朵頤。

活動也邀請到南關社大休閒養蜂課程講師張耿銘，分享他堅守友善環境，以及推動食農教育的經驗，他強調，蜜蜂為重要的生態指標，瞭解與人類之間的密切關係，就會深知愛護環境的重要性。

南關社大主任賀彩鳳指出，開設蜜蜂生態課程，就是希望為歸仁地區的產業文化，注入全新的源頭活水。

嘉藥校長陳鴻助則提到，藉由這次營養健康的宣導活動，提醒國人注重飲食安全，同時也讓餐旅系的專業學習，更加貼近實務，且努力接地氣，落實社區關懷服務，促進地方樂活創生，並善盡社會責任。

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