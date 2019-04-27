「讓生命發光」愛心園遊會 不計成本做公益

2019-04-27 12:12

〔記者林家宇／台北報導〕由林堉琪基金會與脊隨損傷潛能發展中心等機構舉辦的「讓生命發光」愛心園遊會，今日於台北花博圓山登場，現場人潮眾多，上百攤位齊聚共襄盛舉。基金會董事長林謝罕見表示，園遊會的收入全數捐出，攤商的人事、物件成本都是自行吸收，可是說不計成本做公益。

今日天氣偏陰涼但未下雨，現場人潮絡繹不絕，攤位約120個且種類繁多，販售各式餐點、二手物品及花卉種子義賣等。主舞台則有傷友演出打鼓、舞蹈等才藝表演，亦請傷友分享從傷病中浴火重生的心路歷程。

前立法院長王金平也到場致詞，他說，「大家共同參與、關心脊隨受傷朋友的復健問題，多年來的舉辦，都是給受傷同胞很大的溫暖、幫助，是一大功德，也是幫國家的忙和政府的忙。」

林謝罕見表示，即便每年都有許多人參與，今日看到如此多的民眾、攤商前來仍感到高興。她提到，園遊會的收益9成用於脊隨損傷者、1成用於偏鄉學童閱讀、課輔，所有成本由攤商自行吸收，可說是不計成本做公益。

林謝罕見說，脊隨損傷者雖無法行走，但手、口等器官仍能活用，依然能對社會有所貢獻，兩千多名傷友接受訓練後，有的重回職場，有的則留在中心幫助新患者訓練。

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