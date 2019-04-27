江翠國小100歲 操場「辦桌」熱鬧慶生

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區江翠國小今（27）日舉辦100週年校慶活動，市長侯友宜到場與全校師生合唱「生日快樂」歌及切蛋糕慶祝，侯友宜說，江翠國小是「品學兼優」的示範學校，並為剛完工的風雨操場揭牌啟用。校方也將在中午於彩虹操場席開150桌，與貴賓耆老一同慶生。
現場準備了8層大蛋糕，一推上舞台，學生興奮的歡呼，侯友宜親切地與學生擊掌，侯友宜致詞時說，市府斥資7.5億元，歷時7年改建江翠國小老舊校舍，讓校園煥然一新，在校長周麗櫻的建議下，也新建風雨操場，讓學生有更好的運動場地。
江翠國小創立於1919年，包括前教育部長葉俊榮、前農委會主委陳武雄都是校友，現場也邀請三代同堂的校友出席；校方規劃時光廊道，讓校友從老照片中尋找當年的記憶。中午還要在彩虹操場席開150桌，邀請歷屆校友、地方耆老及社區民眾共聚慶賀江翠國小100歲生日。
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新北市長侯友宜出席江翠國小100週年慶活動，與江翠國小學生親切擊掌。（記者何玉華攝）
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江翠國小100週年校慶活動，前教育部長葉俊榮（右二）、市長侯友宜（左二）都到場，右為教育局長張明文，左為校長周麗櫻。（記者何玉華攝）
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