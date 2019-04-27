幫華山關懷長輩 長輩：我兒子回來了

2019-04-27 11:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕華山基金會通霄天使站已經創站7年，通霄天使站於苗栗通霄鎮全人巷弄長照舉辦茶會，包括小亨利幼兒園學童、賢德工商學生都參與活動，獻花幫華山長輩泡腳按摩搥背，其中一名奶奶感性想到已過世兒子，當場紅了眼眶。

通霄天使站指出，住在通霄鎮圳頭里、83歲的徐奶奶，已經長期獨居，近來通霄天使站長何淮鈞得知，徐奶奶已經過世的兒子過去會在晚上睡前端盆熱水替徐奶奶按摩。

因此通霄天使站安排小朋友手裡拿著康乃馨到每位長輩面前獻花按摩，場面相當溫馨感人，徐奶奶也紅了眼眶說，「好像兒子回來了」。大家對於可以再度替徐奶奶圓夢都感到無比開心。

參與學生與學童說，雖然替奶奶按摩不是什麼大事，但是對於徐奶奶而言是屬於她與兒子之前的珍貴點滴，能夠盡一己之力，讓人覺得開心。

另外，現場更準備串珠讓小朋友們和弱勢長輩一同串珠手環DIY，不少小朋友發揮創意後，替長輩戴上手環，現場笑聲不斷。

不過，華山天使站目前服務73位長輩，但每月認助僅兩位，尚缺71位，需要社會響應關懷獨老活動。

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