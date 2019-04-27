辭去9年教師鐵飯碗 諮商師：收入更好而壓力更大

2019-04-27 11:34

〔記者林宜樟／綜合報導〕正式教師是許多人稱羨的工作，也常被稱為鐵飯碗，極少有老師會主動辭職轉業，諮商心理師、作家陳志恆曾在國立彰化高商擔任正式輔導老師、輔導主任9年，前年毅然辭去教職，在全台接案、演講和舉辦工作坊，臉書探討諮商心理議題的文章，連「我們與惡的距離」劇中演員林予晞都來討論；他坦言「目前收入比當老師好」，但不穩定的壓力也不小，「必須自已提升能力，不斷進步！」

陳志恆是彰化師範大學輔導與諮商學系碩士，有諮商心理師資格，美國NLP大學認證高階訓練師；他長期在學校輔導學生，發現許多問題的根源來自於原生家庭，他將和親師、親子之間溝通、互動的過程、方式及技巧等寫成「此人進廠維修中！」、「受傷的孩子和壞掉的大人」等書出版，也到各校分享心得。

但現今教育中，親師關係複雜，時有對立或紛爭，陳志恆發現老師角色不好使力，家長有時反而更聽從外部專家的建議；他在接案、演講及寫書的過程中瞭解自己的想法，希望能和更多家長互動，「改變一個家長就多改變一個家庭」，而教職工作和自己的興趣越來越難以兼顧，3年前有了辭職念頭，前年真的遞出辭呈。

辭去教職一開始面臨父母反對，陳志恆坦言，爸媽的觀念就是「穩穩的當老師就好」，直到現在雖然尊重，但還是常問他「要不要再回去考老師」；登記結婚時還是老師，辦婚宴時則是「失業狀態」，他很感謝也是當老師的妻子曾說「辭工作沒關係，我養你一輩子」，令人驚訝的是岳父岳母對他辭職完全沒意見，只希望夫妻相處好就好。

對於轉職者，陳志恆認為職涯轉換有「推力（對現有工作環境不滿）與拉力（對新工作的期待）」，動力應有70%以「拉力」為重，如果只是不滿現有的工作就辭職，「真的太冒險」，轉職要清楚自己要做什麼，務實的先做好準備，「準備好了，就為人生試試看！」

當高中輔導主任月薪至少6萬多元，陳志恆笑說「現在收入比當老師好很多」，但仍會擔憂未來收入；他常在部落格、臉書上寫作，一篇有關火紅戲劇「我們與惡的距離」的心得，有3000多人按讚，1000多次分享，連劇中演員林予晞都來留言回應討論；從有穩定收入的老師到不領固定薪水的接案工作者，認為必須不斷吸收新知和創新，雖然壓力大，但「這也是自我成長的動力」。

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