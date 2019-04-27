「不恨，因我發光發熱」 中度自閉生走過霸凌成甄試榜首

2019-04-27 11:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「我不恨曾經欺負過我的人，但我想讓他們看到，我找到自己的舞台並正在發光發熱」！

台中家商應用外語科學生石彥柔是中度自閉症者，身心障礙身分讓她的國中求學路一度慘被霸凌，當時的她不清楚何謂霸凌，逆來順受隱忍畏縮，直到高中感受到全然不同的師生關懷，開啟自信開關，參加身心障礙學生升學大專院校甄試，一舉奪自閉症類外語英文類榜首，可望上雲科大等一流大學；從未拿過第一名成績的她直說，最想讓曾經看不起她的人，知道身心障礙者也能發光發熱。

石彥柔3歲時因老盯著天花板或鏡子說話，不愛與人互動，家人驚覺異樣，帶到醫院鑑定出是中度高功能自閉症者，她的媽媽帶著她到處奔走早療，小學幾乎一半時間請假早療，沒享受到太多校園生活。

升上國中後雖已能跟人應對，但上資源班的身分讓同學對她另眼相待，石彥柔的媽媽說，有天彥柔回家拿著香水猛噴衣服，細問下才知同學老說她的衣服臭，會踩髒她的衣服甚至丟到垃圾桶或藏她的課本、在她的桌上踩腳印等，連彥柔遇車禍需靠枴杖助行，還會有人把枴杖藏起來。

問題是，石彥柔根本不清楚這就是霸凌行為，反以為自己有不是，雖感到很受傷，卻只能逆來順受。

石媽媽說，自閉症者常有一套「標準作業流程」，某個程序突被變動就會手足無措，像是課本不見了會讓她整節課無所適從，她嘆「只能說是運氣不好」，當時的同儕不懂這樣的行為會造成多大的傷害，原本能跟人應對的彥柔變得畏縮壓抑，更完全失去自信。

3年前石彥柔入學台中家商，導師李苑菁雖知道她的身心障礙身分，卻不貼標籤，對她一視同仁，讓她自然融入班級，加上同學熱情友善，石彥柔第一次發現上學樂趣，高一首次段考她的商業概論考逾90分，這是她從小以來首度考到9字頭的分數，更第一次驚喜發現原來自己的表現可以跟正常人「平起平坐」。

這個經驗開啟她的自信開關，對學習變得超有興趣且專注，因出自單親家庭，從小看著從事家政婦工作的媽媽獨力撐起一家3口生計的辛苦，她自立自強拚課業，石媽媽說，彥柔的固著性全發揮在課業上，手不釋卷到連逛夜市甚至參加泳度日月潭，都要帶著教科書看才行。

石彥柔後來更拚出全班第9名佳績，良性循環讓她愈來愈樂在其中，為準備會計丙級檢定，她可以長達3個月每天中午放棄午休到閱讀室看書，或找老師打破砂鍋問到底；石彥柔說，她在家商第一次感受到不會被同學或老師拒絕的氛圍，雖還是不擅長人際關係，但讓她可以自然自在跟大家互動。

這次挑戰身心障礙學生甄試她只想著分數考愈高愈好，22日放榜竟查出榜首佳績，可以升學北科、雲科大等知名大學，她說，「彷彿被雷打到般難以置信」。

回想苦澀的國中時期，石彥柔淡然地說，「每個人的命運上天自有安排」，她不恨曾經欺負她的人，但最想讓他們知道，她已找到自己的舞台，而且正在發光發熱。

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