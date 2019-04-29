中台世界博物館 5/17-19 免費參觀

2019-04-29 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕「當書法遇上佛法」會產生甚麼殊勝妙果？歷代高僧大德曾云：「抄寫經書能有九大好處和十大功德利益」？為了響應518國際博物館日，中台世界博物館特別規劃「佛法與書法」專題講座，並於5月17日至19日連續3天，開放民眾免費參觀。

全世界最獨特的文字書寫就屬「中國書法」了！不僅僅記載傳遞著千古華夏歷史文化，更展現出特殊的東方藝術之美。尤其佛法東傳與書法結合後，包括出家人或上自帝王、百官、士大夫至平民等，皆書寫、創造出令人不可思議的殊勝能量與藝術成果！

位在南投縣埔里鎮，擁有「台灣佛教羅浮宮」美譽的中台世界博物館，特別自五月份起規劃相關活動。5月18日上午10時，邀請曾被日本人讚譽「天下第一螺溪石硯」的第三代製作人董嘉靖，現場指導DIY製作「董坐石硯」，民眾可細細研磨專屬於自己的螺溪石硯，讓千年書法與製硯之美，在一日之間體驗留存！

當天下午2時，中台世界博物館館長見諶法師以「親近經典 走入書法藝術」為題，輕鬆方式解析佛教經典弘傳與寫經書法的密切關聯。

中台世界博物館園區佔地逾9公頃，共18個展廳（含2個特展室），主要有兩大特色，一是展示館藏佛教造像及造像碑，二是展示西安碑林博物館贈予中台禪寺的1273套拓片，將此二者作永久的典藏與展示。典藏文物為，年代從印度佛教東傳至宋元明清。

木雕分館距離本館約800公尺，位於中台禪寺園區內，共8個展廳，展示館藏歷代木雕佛教造像，其中遼金時期造像尤為精華，非常稀罕難得一見。

「親近經典 走入書法藝術」講座、「董坐石硯」，均採線上報名，額滿為止。更多相關資訊可上中台世界博物館官網查詢。

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