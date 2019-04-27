醫病》火紅韓劇中的脊椎內視鏡手術 患者詢問度高

2019-04-27 10:55

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕「請問韓劇『天空之城』裡面的脊椎內視鏡手術，你們醫院有做嗎？」台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞最近接獲不少患者詢問類似問題，該院有引進經皮脊椎內視鏡（PELD）微創手術，傷口不到1公分，術後恢復也快。

黃鼎鈞說，「天空之城」劇中採用現在先進的「脊椎內視鏡」作為劇情的醫療背景，情節是患者突然腰痛一路從屁股痛到腳，嚴重到坐立難安，經核磁共振發現是椎間盤突出造成嚴重的坐骨神經痛，考慮接受脊椎內視鏡手術會比較安全。

黃鼎鈞說，神經損傷及癱瘓是所有病患的夢靨，如何避免一直是脊椎手術的重點，內視鏡是把攝影機鏡頭和手術器械微小化到可以放到病人體內，台大醫院竹東分院更引進經皮脊椎內視鏡（PELD）微創手術，傷口不到一公分，並且可以將影像投放到大螢幕

，讓手術醫師可以看清楚神經的所在，更加減少誤傷神經造成癱瘓的風險，術後病人恢復快速。

黃鼎鈞也說，脊椎內視鏡最早是用於椎間盤突出造成坐骨神經痛，近來因為動力磨鑽等器械的進步，現在包括脊椎狹窄與脊椎滑脫造成之神經性跛行都可以治療，不須放置植入物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/