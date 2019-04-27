離譜！不怕拆屋還地 莫拉克災民永久屋連2起法拍成交

2019-04-27 08:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2009年莫拉克颱風後由善款興建的永久屋，依重建條例規定只能繼承不能買賣，結果位屏東縣的新來義部落近2個月來驚傳2起法拍屋成交案，這也是全國莫拉克永久屋的首2例；其中1名買主以38萬元得標，並意圖以近3倍價格轉賣給沒有永久屋資格的原住民，為避免有心人繼續鑽法律漏洞，屏東縣政府已對其提出訴訟，要求「拆屋還地」。

屋主還不出貸款 舊屋毀、新屋沒了

可憐遭法拍的新來義部落原住民屋主，當年在山上蓋屋時，向銀行貸款，結果房子被颱風毀壞，他被迫遷到永久屋棲身，舊屋38萬貸款還不出來，當年受贈的永久屋因有權狀，依強制執行法，仍可被列為法拍標的物，如今他舊屋毀了、新屋也沒了，未來不知何去何從。

新來義部落永久屋在年莫拉克風災後成立，安置來義鄉308戶；今年一戶災民，因積欠銀行貸款38萬，永久屋遭到法拍，2月19日2拍成交，由一名外地人取得產權，接著在4月18日，該部落又傳出另棟永久屋，也2拍成交；令屏東縣原住民事務處震驚不已。

縣府：不容許有人意圖從中牟利

原民處長伍麗華表示，雖然永久屋會被列為拍賣標的物，但法拍公告上會備註「這是災民永久屋，土地是國家的，若是買下要拆屋還地」，過去也有永久屋被法拍，但沒有人會買，沒有想到如今終究還是出現成交案。

伍麗華指出，她知道坊間流傳「因為是合法程序取得的法拍屋，萬一真的被拆屋還地，可以申請國家賠償」的說法，但永久屋屬公益性質，政府不會容許有人意圖從中牟利。

原住民事務處昨天（26日）還找到計畫向首位買主買下永久屋的當地族人，這位來義鄉民在外工作，莫拉克風災時沒有被分配到永久屋，以為透過這樣的方法可以獲永久屋，並已匯給對方50萬，還約定去地政所完成所有權移轉登記後，另交付60萬尾款；原民處立刻請地政事務所暫緩移轉作業。

伍麗華表示，由於透過法拍取得產權的買主，並非政府贈與永久屋契約書的對象，且土地屬於國家，並由縣府管理，因此須向買主提訴訟，要求其「拆屋還地」；其實當年災後重建會已預見會衍生類似問題，除建議營建署請法院在法拍文件備註外，也盼修改災害防救法，明訂永久屋不可列為法拍標的物，如今只能祈禱修法盡速完成。

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