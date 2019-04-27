04/27 各報重點新聞一覽

2019-04-27 06:16

自由時報

蔡正元爆料 韓：若拿吳4千萬 辭市長

針對前立委蔡正元爆料，指國民黨主席吳敦義忍辱負重，去年選前還募了四千萬給韓國瑜，韓國瑜昨早受訪時動怒回批，如果吳敦義有拿四千萬給他，他可以辭掉高雄市長。但四千萬羅生門愈演愈烈，蔡正元直言是許多企業家看吳敦義的面子贊助韓，一起湊出來四千萬元；吳敦義也證實，選舉時曾找企業家朋友捐款，「有捐是事實」。韓國瑜對此回說，要消化資訊，今天回答。

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後宮說引眾怒 郭台銘道歉

鴻海董事長郭台銘正式投入競選新工作，但一句「軍國大事，後宮不要干政」飽受批評；他昨日下午在臉書發文坦承，「後宮干政」是不恰當的譬喻，對社會表達歉意。郭台銘說，對於他前天的說法，鄭重向覺得被冒犯的人道歉，「我想表達的意思，是不論誰掌權，都應該嚴守清廉，不該讓家人親友影響決策。但我用了不恰當的譬喻，我在此表達歉意，並謝謝所有人的指教，我會虛心檢討」。

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讓台灣變中國長照天堂？ 提案挨轟 藍委急撤

國民黨立委黃昭順、顏寬恒日前提出「兩岸人民關係條例第十六條修正草案」，擬全面開放有長期照顧需求的中國籍人士來台定居，此提案昨原定排入立法院院會一讀，但因連日來外界質疑此修法將讓台灣變成「中國人的長照天堂」，黃昭順昨在院會前緊急發函撤回，立法院長蘇嘉全裁示准予撤案。

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蘋果日報

韓國瑜愛妻家臣變高官 將掌千億土地開發利益 韓：他能擋誘惑

高雄市長韓國瑜人事任用風波再起！高市府函薦交通部，要讓代表市府擔任高雄港區土地開發公司的董事程建騰兼任總經理一職，民進黨團昨指控程在李佳芬當縣議員時擔任服務處秘書，無土地開發經驗，質疑李把手伸進掌管上千億利益的土開公司，痛批韓國瑜「家臣變高官」。學者認為，用人若條件不符，社會觀感不好，韓現正衝刺高雄市政，不可不慎！

硬推「送中惡法」港府拼下月過關

港府今年2月，以港男陳同佳去年在台殺害懷孕女友案因缺引渡條例使陳男罪行無法究責為由，強推《逃犯條例》修法。新法不但把台灣與港澳、中國劃歸同屬，且同意在一定條件下，將所有遭中國指控涉及犯罪的在港人員，不論香港定居者或者旅行者，都加以拘捕並移交中國羈押，等同破壞香港「一國兩制」下的獨立司法管理，連美國國務院都看不下去，前天發表聲明表示密切關注香港修訂《逃犯條例》。

聯合報

吳韓下周二談全民調 馬韓破冰會接力

國民黨中常會達成共識，將訂定二○二○總統提名特別辦法，採全民調初選，並且被動將高雄市長韓國瑜納入初選。初選提名機制能否就此確定，黨主席吳敦義與韓國瑜的「吳韓會」是首要關鍵。國民黨昨天證實，韓國瑜將在卅日下午三點到中央黨部與吳敦義會面，商討黨內初選相關事項。

賴清德轟綠搓圓仔湯「未選出人選 就決定誰配誰」

投入民進黨總統初選的行政院前院長賴清德昨天再度開砲。他表示，民進黨民主制度非常完整，當代表民進黨的人選最後選出來時，才決定「誰配誰」；在還沒有決定人選時，就在決定誰配誰，會讓人有不好觀感，認為民進黨在「權力分贓」，甚至是公然「搓圓仔湯」。

中國時報

藍綠夾殺 韓陷險境

高雄市長韓國瑜內憂外患、藍綠夾擊，問鼎2020坐困高雄，26日先遭高雄市議會民進黨團攻擊家臣變高官，又有國民黨自家人蔡正元爆料他拿黨主席吳敦義4000萬元，上任百餘天，背後開槍者不只一人，在藍綠夾擊之下，韓身陷內憂外患險境。

五一大賀禮 派遣工納《勞基法》保障

五一勞動節將至，立法院院會昨天三讀修正通過《勞動基準法》部分條文，明定派遣事業單位與派遣勞工訂定的勞動契約，應為不定期契約；派遣業者若刻意積欠工資，派遣勞工得要求要派單位先行給付。勞動部預估，將有15萬派遣勞工受惠。

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