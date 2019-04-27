百萬名車神級對決！凱燕撞上「最硬賓士」 下場是這樣…

2019-04-27 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕兩棟房子撞在一起！屏東縣高樹鄉26日上午發生一起百萬名車對撞事故，一輛白色保時捷「凱燕」與藍色「賓士G卡」發生相撞，凱燕的車頭幾乎撞爛，反觀賓士G卡幾乎沒有太大的損傷。這起「神級對決」照片曝光後，也引發網友熱議，笑稱「G卡太強大了」、「凱燕直接報廢了」。

一名網友在臉書「爆料公社」貼出數張照片，從中可見，保時捷凱燕與賓士G卡在路口相撞，其中凱燕車頭幾乎全毀，前保桿與水箱也直接炸裂，連引擎蓋也無一倖免，情況可以說相當慘烈；而賓士G卡僅有車頭水箱罩與保險桿稍微變型，超級堅硬的車體也使得車輛毀損的程度較低。

幸好這起車禍沒有人員傷亡，原PO也說，「雙方駕駛皆平安，感謝波麗士大人」，還笑稱車禍的畫面很精采，「雙雄對決，完勝演出」。

這起百萬名車對撞的車禍也引發網友關注，紛紛留言說，「G卡果然超硬」、「2台如果都低配，價格落差很大」、「從路權看賓士贏面較大」、「凱燕撞成這樣，保險公司也許會建議報廢了」、「保時捷車主立馬換賓士」、「我想看VOLVO對決G卡」、「G卡太強大了」。

有網友好奇，G卡的前擋照理說不應該裂，有神人則解答，「凱燕的被動技能，隔山打牛」。

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