台灣之光「鋼鐵人」！興大碩生樓紹緯 國際煉鋼大賽奪冠

2019-04-26 23:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國際鋼鐵協會在西班牙舉辦第13屆鋼鐵大學煉鋼挑戰賽，中興大學材料系碩士生樓紹緯奪得總決賽學生組世界冠軍，擊敗50國共1900名選手，高呼「這是鋼鐵人最驕傲的成就！」同校材料系博士生張育恩也獲組第二名，興大在這次競賽囊括金牌與銀牌，是台灣學生在這項國際賽表現最佳的一次，也證明台灣煉鋼實力不容小覷。

樓紹緯說，比賽限時2小時，選手採用線上煉鋼模擬系統進行計算，仿照煉鋼現場環境與真實條件下，每批鋼鐵的原料成分會有落差，因此，比賽時相同參數不一定會出現相同的結果，必須抓到最低製程成本的關鍵要素，才能突破重圍。

樓紹緯說，這次比賽大會也首次結合兩個模擬器括轉爐與二次精煉，除了賽前反覆鍊鋼實練及電腦模疑，他花上更多時間去熟練製程，配合有效調配時間，才能奪得最佳成績。

興大說，國際煉鋼大賽是煉鋼從業人員及相關領域學生的年度盛事，去年11月舉辦預賽，共有50國1905人參賽，經24小時激烈競爭，選出亞太、南北美洲、中國、歐非洲4區冠軍，以及4區冠軍外全球成績最佳者一名，合計5人參與總決賽，而張育恩以亞太區冠軍、樓紹緯以全球成績最佳成績，晉級總決賽。

今年4月14日的總決賽，參賽者須在2小時內，針對主辦單位要求的鋼鐵品種，調配出最佳的煉鋼組合與配方，包含碳、矽、錳等鍊鋼成分比例，及吹氧、保溫、電力等製程條件，算出最低成本煉出指定的鋼種，成績越佳。

5位參賽選手僅3人達成任務，樓紹緯以每噸368.62美元的成本，獲得學生組冠軍，第二名張育恩為368.64美元，第三名巴西選手為374.84元，第三名成績與冠亞軍相差約6.2美元，這個差距顯現出台灣選手的技術理念與操作手法明顯優於其他國家選手。

興大指出，學校材料系吳威德教授與林啟明助理研究員指導的博士生李佳峻，曾於2017年曾奪得世界冠軍，今年該實驗室碩博士生再度拿下冠亞軍，也創下賽事紀錄，是唯一榮獲兩次學生冠軍的大學，今天校方表揚得獎學生。

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