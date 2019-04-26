北市小學生到台南麻豆校際交流 什麼都好玩

2019-04-26 23:46

〔記者楊金城／台南報導〕台北市大同國小學生數約500人，在台北市屬於小型學校，今天到含幼兒園在內學生數只有55人的台南市麻豆區港尾國小進行校際交流，學生相見歡，什麼都覺得新鮮有趣。

為了提供不同文化背景的學生多元學習管道，增進生活經驗，擴展學習領域和人際關係，港尾國小與大同國小在校際交流活動前，就透過「小小筆友活動」，以配對方式，先由港尾國小學生先寫信給大同國小的學伴，簡要介紹學校概況，也表達誠摯歡迎之意。而大同國小學生也回信，希望校際交流的日子快點到來。

校際交流終於來到，港尾國小幼兒園與學校舞蹈隊，帶來開場表演歡迎大同學生。也讓配對筆友兩兩上台，一睹對方的廬山真面目，交換禮物，現場笑聲連連，氣氛非常熱絡。

港尾國小跳鼓隊與蛇板隊的學生，接著又帶來精彩的表演，也帶著大同學生玩蛇板體驗。港尾國小校長李啟榮再盡地主之誼，帶隊到麻豆總爺藝文中心參觀，由文化志工進行導覽解說，讓大同國小的師生認識這座由總爺糖廠變成的藝文中心。

麻豆最出名的當然是麻豆文旦，大同學生很開心參觀吉園休閒農場的柚園。許多學生表示，有吃過柚子，但卻從來沒看過柚子樹長什麼樣子。

大同國小學生張祐嘉說：「第一次到麻豆來，感覺很新鮮，增長見識」，港尾學生張家寧則說：「今天很高興，除了學習如何接待客人，更開心見到了自己的筆友學伴。」

李啓榮說，跨縣市的學生交流體驗，開拓人際關係，有助開拓學習。大同國小校長陳顯榮感謝港尾師生的熱情接待，讓本校學生對麻豆留下了深刻的印象，更歡迎港尾國小北上回訪。

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