2019-04-26 21:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕環保署大林蒲健康風險評估出爐，今天在鳳林國中舉辦的風險溝通會議，評估內容包括當地居民總量及增量健康風險。其中「苯」及「1,3-丁二烯」的致癌風險值大於萬分之一，需要採取相關作為降低健康風險，環保局表示將依據風險評估結果，加強對臨海工業區空污管制作為。

對此，南部反空污大聯盟提出要求中央與地方環保單位與經濟部，二年內改善空污具體減量至致癌風險百萬分之一以下，以及要求中鋼停止煉焦，停止燃煤及焦炭製造空污等六大聲明，同時呼籲市長韓國瑜重拳具體改善污染承諾不能跳票。

報告結果顯示，除來自臨海工業區空污造成的增量風險，也包含交通源（如：汽機車、船舶），甚至是臨海工業區外的工廠，導致「苯」及「1,3-丁二烯」的致癌風險值大於萬分之一，需要採取相關作為降低健康風險。

而其中臨海工業區內的增量健康風險值則介於「10-6~10-4」，此結果顯示屬於可接受風險值，與歷次評估結果相近。

環保局長袁中新表示，這些致癌風險值較高的污染都是揮發性有機物（VOCs），濃度正在逐年下降，環保局今年還會將設備元件VOCs洩漏標準，由2000 ppm再加嚴至1000 ppm，要求船舶業收集處理噴塗作業排放的揮發性氣體，並要求塗料業加速開發低揮發性塗料讓船舶業使用，並成立臨海工業區污染減量專案。

要求高雄港儘速全面啟用在第六貨櫃中心（高明碼頭）建置完成的岸電系統，以減少大型船舶柴油引擎排放造成的風險，另請環保署加速通過「固定污染源有害空氣污染物排放標準」，並實施「車用汽柴油成份管制標準加嚴」，降低苯及多環芳香烴（PAHs）。

大林蒲健康風險評估出爐 2類空污致癌風險偏高。（記者蔡清華攝）

環保局表示將依據風險評估結果，加強對臨海工業區空污管制作為。（記者蔡清華攝）

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