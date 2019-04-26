東海路思義教堂、台中州廳 升格國定古蹟

2019-04-26 22:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕文化部25日公告台中市「路思義教堂」及「台中州廳」從直轄市定古蹟升格為國定古蹟，我國國定古蹟總數增加至105處，台中市也增為4處，文化部文化資產局長施國隆今天親自到東海大學與台中市政府頒發國定古蹟指定證書。

東海大學的路思義教堂於1963年落成，見證台灣歷經美援以及二戰後冷戰對抗時期，對台灣的宗教史、政治史、教育史均具有重要意義，空間體驗、結構系統、材質美感融合傳統與現代的建築美學與設計思維，具備現代建築的典範性與價值，

施國隆說，教堂設計者之一的貝聿銘與實際執行的陳其寬建築師及前期的參與者張肇康，對古典形制的活用、對新興結構的探索以及對傳統精神的表現達到最高境界；結構工程師鳳後三精確的結構計算與大膽的技術實驗，更是支撐路思義教堂設計實踐的重要功臣。

施國隆也說，路思義教堂從市定古蹟升格為國定古蹟僅1年半，是目前為止最快由直轄市定升格為國定古蹟的案例，並列全國校園中具有國定古蹟的3個學校之一，包括理學堂大書院的真理大學，以及原日軍步兵第二聯隊營舍的成功大學。

台中州廳具有高度歷史、藝術及科學價值，台中州廳與台北州廳、台南州廳為當時日治時期的一等廳舍，屬於日治時期總督府土木局營繕課所主導的永久性廳舍營造工程，1912年（大正元年）間設計完成，因其重要性及保存完整，成為日治初期參採西方新古典主義建築風格近代的建築典範。

台中市國定古蹟原有台中火車站、霧峰林家，現在再新增兩處，施國隆說，台中市國的歷史建築數量龐大，但相對國定古蹟的比例較低，未來台中市還有古蹟升格國定古蹟的機會，接下來也會持續調查國內還有哪些現代建築，具有保存價值，台中州廳現為文化部再造歷史現場計畫「台中文化城中城歷史空間再造計畫」將全力協助未來再利用。

文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創指出，直轄市與縣市古蹟升格為國定古蹟，可由當地縣市申請提報，由文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會審核，除須具備古蹟資格，更要較具重要且保存完整，並為各時代或各類型的典範，要升格並不容易。

東海大學校長王茂駿代表授證路思義教堂正式成為國定古蹟，他說，今天授證日也正值教堂設計者之一貝聿銘先生的102歲生日，師生共同見證歷史，意義非凡，興建完成迄今僅56年即獲登錄為國定古蹟，是台灣二次大戰後，第一棟被指定國定古蹟的現代主義建築；貝聿銘先生也視路思義教堂為一生中最重要的經典作品之一，也是其目前建築執業生涯中，唯一一棟以文化資產的身份被國家認可保護的國家級古蹟。

施國隆也說，選擇今天頒授國定古蹟證書有3個重大的意義，第一，今天適逢貝聿銘建築師生日，而他也是華裔第一位獲得普立茲克獎的建築師。第二個意義為台灣在兩、三年前即加入了Docomomo現代建築的保存協會，透過普查發現全台灣將近兩百多座現代建築中唯一具有國定古蹟價值的，除了中正紀念堂，就只有路思義教堂。

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