車禍半個月右肩持續痠痛 再檢查才知旋轉肌斷裂

2019-04-26 22:59

［記者黃旭磊／高雄報導］6旬男子騎車摔傷右肩，就醫檢查沒發現骨折，半個多月後腫痛到舉不起來，再次診斷發現旋轉肌重度斷裂。

患者首次接受核磁共振檢查被告知為挫傷，吃藥、復健半個月後仍未好轉，吃飯舉不起筷、睡覺無法安眠，經活力得中山脊椎外科醫院接受骨科主任朱柏榮診斷，發現旋轉肌重度斷裂，進行小傷口肩關節鏡及關節整形手術，術後復原良好。

朱柏榮說，經過理學診斷配合核磁共振，確診為右肩旋轉肌重度斷裂，斷裂部位在4條旋轉肌中的棘上肌，必須盡早修補以免纖維化，日後極易再度斷裂。

患者接受肩關節鏡微創手術，進行關節內病灶清創，傷口只有2個小洞，術後進行關節整形手術，置入2支錨釘協助斷裂處癒縫合，傷口約3公分，住院3天即返家療養。

院方提醒，民眾年過60歲，約有4成曾出現旋轉肌退化、磨損，尤其工作常舉手、抬高或負重，易造成肩峰下夾擠，屬旋轉肌斷裂高危險群，呼籲若持續肩痛超過1週，盡早就醫以免錯失治療黃金期。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/