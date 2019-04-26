中國旅客搭船來台 夾帶含豬肉餅乾遭查獲遣返

2019-04-26 20:27

〔記者張軒哲／台中報導〕持續防疫非洲豬瘟！昨日一名中國福建旅客隨團搭船到台中旅遊，攜帶一包中國製蟹黃餅乾（內餡含有豬肉約0.41公斤），因繳不起20萬元罰款，當場被移民署人員隨船遣返離境，並「註記」列為管制入境對象，這名中國旅客直呼倒楣，旅程竟為一包餅乾泡湯。

昨日下午14時許，第三岸巡隊台中商安檢所所長率隊配合CIQS實施聯檢，發現隨團來台旅遊的67歲鄭姓男子由中國平潭搭乘「海峽號」客輪出發後，抵達台中港19號碼頭，經財政部關務署台中關X光機檢查攜帶隨身行李時，查獲中國製蟹黃餅乾內餡含有豬肉約0.28公斤，現場頓時拉起警報，目前正值非洲豬瘟重點防疫期間，任何肉類和肉製品均不得攜帶入境，鄭男坦言不知情，因繳不起20萬元罰款，當場被台中關、動植物防疫檢疫局台中港檢疫站及移民署國境大隊台中港分隊人員強制隨船遣返離境，並「註記」列為管制入境對象。

岸巡人員指出，目前正值非洲豬瘟重點防疫期間，任何肉類和肉製品均不得攜帶入境，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局公告的裁罰基準，入境旅客自中國、越南及柬埔寨等疫區違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

鄭男因無法繳納20萬元罰款，就地搭乘原船遣返離境，未來仍需先繳交這次20萬元罰款，否則仍持續列為禁止入境的對象。

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