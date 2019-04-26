藍田書院發放清寒獎學金 28年累計逾3000萬元

2019-04-26 23:01

〔記者張協昇／南投報導〕國家3級古蹟南投藍田書院慈善功德會，26日舉辦108年度國中清寒優秀學生獎學金及高中清寒學生午餐補助費發放工作，該功德會創會28年，運用各界善款，每年頒給清寒優秀學生獎學金，累計發出金額逾3000萬元。功德會會長李轂摩表示，藍田書院拋磚引玉，希望更多的單位投注社會公益，讓我們的社會更祥和、溫馨。

藍田書院慈善功德會清寒優秀學生獎學金發放，由書院主委蕭煥奎、功德會會長李轂摩共同主持。共有31所國中341名學生受獎，每名獎學金2千元，計68萬2千元 ；功德會另外發給全縣13所高中清寒優秀學生午餐費245名，每名2千元，合計49萬元。

藍田書院慈善功德會會長李轂摩表示，藍田書院過去是文人聚集之地，也是南投國小的前身，具有濃厚文化底蘊，藍田書院奉祀的神，信眾稱為恩主，考生在考前跑來祈求，都會得到恩主保祐。

李轂摩指出，藍田書院成立慈善功德會已有28年，運用各界善款，幫忙急難救助、獎助學金、冬令救濟等工作，錢雖然不多，但希望拋磚引玉，期盼更多的人投注社會公益。

縣府教育處副處長王淑玲表示，感謝藍田書院及功德會，取之於社會、用之於社會，28年來長期發給學生獎助學金，每年100多萬元計算，發出的獎助學金已逾3000萬元，希望學生認真努力，未來奉獻所學，回饋社會。

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